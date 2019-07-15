Егор Сорокин: "Пока у меня нет предложений от других клубов. Я в "Рубине"

Защитник "Рубина" Егор Сорокин после ничьей с "Локомотивом" (1:1) в матче 1-го тура чемпионата России отметил, что у Хвичи Кварацхелии большое и светлое будущее.

– "Рубин" перешел на игру в четыре защитника. Переход был болезненным?

– Нет. Это часть футбола. Мы выполняем установку тренера.

– Ходит много слухов по поводу вашего будущего. То вы уходите в "Спартак", то в "Локомотив", то в "Зенит". Сейчас можете сказать, что остаетесь в "Рубине"?

– Генеральный директор сказал, что пока нет предложений. Я в "Рубине".

– Будете ли участвовать в бомбардирской гонке в этом сезоне?

– Буду прилагать максимум усилий, чтобы команда добивалась положительного результата, будь то голы или сухие ворота. Конечно, забивать приятно всем, независимо от того, кто в соперниках.

– Какое впечатление по тренировкам производит Кварацхелия?

– Хороший парень, с большим и светлым будущим. Если будет еще больше работать. Думаю, он будет учить русский, потому что ему надо адаптироваться в плане языкового барьера. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)

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