«Сельта» не будет сохранять Смолова, форвард вернется в «Локомотив»
21:36
Нападающий «Сельты» Федор Смолов летом вернется в «Локомотив», утверждает испанское издание EFE. Железнодорожники владеют правами на форварда сборной России, в клубе из Виго он выступал с начала года на правах аренды.
Смолов помог «Сельте» сохранить место в ла лиге. На его счету 14 матчей и 2 мяча — в ворота «Реала» и «Барселоны».
Помимо Смолова, арендные соглашения с «Сельтой» истекают у Папе Диопа, Рафиньи, Филипа Брадарича, Джейсона Мурило. Клуб хочет сохранить последних троих.
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