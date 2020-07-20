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«Сельта» не будет сохранять Смолова, форвард вернется в «Локомотив»

21:36
Федор Смолов. Фото AFP
Федор Смолов. Фото AFP
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов летом вернется в «Локомотив», утверждает испанское издание EFE. Железнодорожники владеют правами на форварда сборной России, в клубе из Виго он выступал с начала года на правах аренды.

Смолов помог «Сельте» сохранить место в ла лиге. На его счету 14 матчей и 2 мяча — в ворота «Реала» и «Барселоны».

Помимо Смолова, арендные соглашения с «Сельтой» истекают у Папе Диопа, Рафиньи, Филипа Брадарича, Джейсона Мурило. Клуб хочет сохранить последних троих.

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