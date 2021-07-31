Эджуке: «ЦСКА надо подойти к игре с «Локомотивом» с правильными мыслями»
Форвард ЦСКА Чидера Эджуке поделился ожиданиями от матча второго тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
«У нас многое поменялось с весенних матчей, сейчас мы смотрим исключительно в будущее. «Локомотив» показал себя сильной командой, он является ей и сейчас. Нам надо подойти к игре с правильными мыслями, мы должны быть заряжены на победу», — приводит слова Эджуке Twitter клуба.
Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет 31 июля и начнется в 20:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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