Матч «Урал» — «Нижний Новгород» смогут посетить 500 болельщиков
«Урал» перед матчем 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» сообщил о количестве болельщиков, которые смогут посетить встречу на стадионе.
Друзья, сожалению, эпидемиологическая обстановка в Свердловской области не улучшается. По предписанию главного государственного санитарного врача России матч смогут посетить только 500 болельщиков. Просим всех с пониманием отнестись к тяжелой для клуба ситуации. Клуб готов компенсировать болельщикам затраты на билеты. О возврате денежных средств будет объявлено 2 августа", — говорится в сообщении.
Матч «Урал» — «Нижний Новгород» пройдет 1 августа в Екатеринбурге и начнется в 17:30 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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