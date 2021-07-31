Гамула — об игре «Спартака»: «Появляется надежда, что команда хорошо выступит против «Бенфики»
Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).
«Спартак» провел второй подряд матч. Команда играет хорошо, создает кучу моментов. Чуть-чуть не хватает реализации, где-то не везет. Хочу отметить вратаря «Крыльев Советов». Ломаев вчера был хорош, вытащил два удара в упор, пропустил только с пенальти. Появляется надежда, что «Спартак» хорошо выступит против «Бенфики» в квалификации. Для красно-белых этот матч будет жизненно важным. Ответственность будет уже серьезная, поэтому с реализацией проблем быть не должно», — сказал Гамула в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
«Спартак» одержал первую победу в новом сезоне. Это также первая победа красно-белых в официальном матч под руководством нового главного тренера Руя Витории.
Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» состоится 4 августа, в 20.00 (мск).
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