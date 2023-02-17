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17 февраля, 23:42

Эдуард Мор: «Место вне тройки по итогам сезона будет провалом для Абаскаля»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о продление контракта с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Я думаю, у руководства «Спартака» не было вообще никаких шансов не продлить контракт с Абаскалем — по тому, как он отработал все это время, как команда играла в Winline Зимнем кубке, невозможно было не продлить с ним контракт сейчас. Этого бы просто никто не понял.

Я думаю, с учетом той игры и состава, который есть сейчас, провалом будет место ниже тройки. Уж не знаю, насколько это будет поводом уволить Абаскаля, но его работа тогда будет оценена как плохая – абсолютно точно. Но я не вижу к этому никаких предпосылок. «Спартак» становится все лучше, никто не ушел, пришли новые игроки, есть время для того, чтобы хорошо поработать», - приводит слова Мора «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров. «Спартак» отстает от питерской команды на 6 очков и занимает 2-е место в РПЛ. «Ростов» замыкает тройку лидеров с 35 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-mesto-vne-trojki-po-itogam-sezona-budet-provalom-dlya-abaskalya/
Эдуард Мор
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

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