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17 февраля, 23:24

Канчельскис: «Уважаю Головина, Миранчука, Хайкина. А паспортистам футбол по боку»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о российских игроках, которые не планируют играть в Европе.

«У нас всего два игрока на слуху в Европе — Головин и Миранчук. Это очень мало. Еще Хайкин перешел в «Бристоль» недавно, но все же это Чемпионшип. Хотя всех троих уважаю за то, что играют там, где настоящий футбол. Лимит на легионеров дает возможность средним российским футболистам получать контракты мечты и больше не думать о футболе, целях — им все по боку. Паспортисты завалены деньгами и думают, что везде им должны теперь должны столько же платить, поэтому на предложения средних европейских клубов не соглашаются», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Канчельскис в прошлом играл за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентину», «Рейнджерс», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-uvazhayu-golovina-miranchuka-hajkina-a-pasportistam-futbol-po-boku/
Александр Головин
Алексей Миранчук
Андрей Канчельскис
Никита Хайкин
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

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