Канчельскис: «Уважаю Головина, Миранчука, Хайкина. А паспортистам футбол по боку»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о российских игроках, которые не планируют играть в Европе.

«У нас всего два игрока на слуху в Европе — Головин и Миранчук. Это очень мало. Еще Хайкин перешел в «Бристоль» недавно, но все же это Чемпионшип. Хотя всех троих уважаю за то, что играют там, где настоящий футбол. Лимит на легионеров дает возможность средним российским футболистам получать контракты мечты и больше не думать о футболе, целях — им все по боку. Паспортисты завалены деньгами и думают, что везде им должны теперь должны столько же платить, поэтому на предложения средних европейских клубов не соглашаются», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Канчельскис в прошлом играл за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентину», «Рейнджерс», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».