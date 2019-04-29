Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный вместе со своим братом Аскольдом посетили матч 26-го тура чемпионата России "Зенит" – "Крылья Советов" (4:2), информирует официальный сайт питерцев.

Эдгард поделился своим мнением об игре и предположил, что встреча могла закончиться ничейным результатом.

– Очень, конечно, интересная игра. И, согласитесь, победитель в ней при счете 3:2 был неочевиден. Более того, если бы не удаление у "Крыльев Советов", они могли и на ничью наковырять. Момент у самарцев точно был и очень хороший. Но вообще замечательно, что "Зенит" закрепил свой задел и ему до чемпионства осталось всего 4 очка. Мне кажется, если через тур петербуржцы сыграют вничью с ЦСКА, то оставшиеся встречи окажутся для них проходными. Находимся в предвкушении.

– Вы, судя по вашим словам, в курсе всех раскладов в чемпионате.

– Люблю футбол, поклонник этого вида спорта. Слежу за игрой того же "Зенита", тем более находясь сейчас в Петербурге. Считаю, что "Зенит" – одна из величайших команд нашей страны, – приводит слова Запашного пресс-служба "Зенита".

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