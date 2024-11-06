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Сегодня, 16:58

Дзюба заявил, что готов поехать в сборную России в случае вызова

Алина Савинова
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил о желании вернуться в сборную России.

36-летний форвард делит с Александром Кержаковым первое место по голам за национальную команду — по 30.

«Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну-две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более-менее нормальной сборной», — приводит слова Дзюбы matchtv.ru.

Также футболист ответил на вопрос о том, будет ли он готов сыграть за сборную против такой команды, как Бруней.

«Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны», — добавил нападающий.

Сборная России проведет ближайший матч против Брунея 15 ноября в Краснодаре. Также команда встретится с Сирией 19 ноября в Волгограде.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: matchtv.ru
Артем Дзюба
Футбол
Сборная России по футболу
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
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 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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