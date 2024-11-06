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Мостовой остался впечатлен базой «Динамо» на стажировке: «В шутку сказал: «Вот бы переделать паспорт, сбросить лет 30»

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Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал «СЭ» о впечатлениях после первого дня стажировки в московском «Динамо».

«Первый день прошел хорошо, остался рад и доволен тем, что, несмотря на вчерашнее поражение, в «Динамо» встретили меня хорошо. Даже с улыбками встретили тренеры Марцел Личка и Ролан Гусев. Мы пообщались, повспоминали прошлое, а когда встречаются футбольные люди, то им всегда есть о чем поговорить», — сказал Мостовой «СЭ».

Бывший игрок сборной России также поделился впечатлениями от общения с главным тренером бело-голубых Марцелом Личкой.

«Я с Марцелом и до сегодняшнего дня пересекался, поэтому общение с ним для меня не что-то новое. Но приятно выделилось то, что хоть они вчера и проиграли, все были в хорошем духе. Не было такого, что команда была напряжена, подавлена или без настроения. В самой же беседе мы обсудили и вчерашний матч и прошлое повспоминали, после чего мне экскурсию провели по динамовской базе. Я на ней был в первый раз, и, конечно, был впечатлен ее масштабами. Как я в шутку сказал: «Блин, вот бы переделать паспорт, сбросить лет 30». Ну и на поле посмотрел, понаблюдал, поснимал немного», — добавил Мостовой.

Александр Мостовой проходит обучение на тренерскую лицензию. Изначально он должен был пройти стажировку в «Спартаке», но красно-белые отказали 56-летнему специалисту.

(Денис Сафронов)

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
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7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
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 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
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 Факел 14 2 6 6 9-21 12
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