В Италии утверждают, что Спаллетти является кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти в последние несколько месяцев получал предложения из России, утверждает сайт sportal.it. В частности, 62-летним итальянским специалистом несколько раз интересовался «Спартак».

Однако наиболее вероятным вариантом, как пишет итальянский сайт, для Спаллетти является «Наполи». Команду пока возглавляет Дженнаро Гаттузо, но его будущее зависит от попадания команды в Лигу чемпионов.

Спаллетти не тренирует после окончания сезона-2018/19. Последним его местом работы был «Интер», с которым у него оставался контракт, поэтому специалист нигде не работал.

Напомним, что вместе с «Зенитом» Спаллетти становился чемпионом России. Также он работал в «Эмполи», «Сампдории», «Удинезе» и «Роме».