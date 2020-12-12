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Дзюба штурмует рекорды Веретенникова и Кержакова: форвард уже третий в «Клубе 100»

21:28
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В 18-м туре Тинькофф-РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Динамо» (3:1). В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба. Для него эти голы стали 189-м и 190-м в зачет «Клуба 100». В списке лучших бомбардиров отечественного футбола 32-летний форвард обошел Романа Павлюченко (189), выступающего за «Знамя» в ПФЛ, и вышел на третье место. Впереди только Олег Веретенников с 207 голами, и лидер Александр Кержаков, на счету которого 233 мяча.

Лидеры зачета «Клуба 100»

Игрок

Клуб

Ч-Т

КБ

СБ

ЕК

ИН

Всего

1. Александр Кержаков

завершил карьеру

139

19

30

30

15

233

2. Олег Веретенников

завершил карьеру

143

27

0

17

20

207

3. Артем Дзюба

Зенит

128

13

26

23

0

190

4. Роман Павлюченко

Знамя

103

8

21

21

36

189

5. Сергей Родионов

завершил карьеру

124

9

8

22

1

164

6. Александр Мостовой

завершил карьеру

34

9

13

25

82

163

7. Андрей Аршавин

завершил карьеру

57

6

17

26

52

158

8. Владимир Бесчастных

завершил карьеру

60

9

26

7

52

154

9. Дмитрий Кириченко

завершил карьеру

130

11

4

7

0

152

Дмитрий Лоськов

завершил карьеру

120

13

2

17

0

152

Дзюба довел свой результативный счет в чемпионате России до 128 голов. От занимающего третье место в списке лучших снайперов турнира Дмитрия Кириченко нападающего «Зенита» теперь отделяет всего один точный удар, от Александра Кержакова — 11, от Олега Веретенникова — 15.

Лучшие бомбардиры чемпионатов России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

1. Олег Веретенников

1992-1999, 2001-2002

274

143

2. Александр Кержаков

2001-2006, 2008-2015, 2016/17

340

139

3. Дмитрий Кириченко

1998-2013

377

130

4. Артем Дзюба

2006-н.в.

351

128

5. Дмитрий Лоськов

1992-1993, 1995-2012, 2017

453

120

6. Роман Павлюченко

2008-2008, 2012-2017

309

104

7. Сергей Семак

1993-2004, 2006-2013

456

102

8. Андрей Тихонов

1992-2004, 2007-2008, 2011

346

98

9. Игорь Семшов

1996-2014

433

98

10. Валерий Есипов

1992-2007

390

88

Из своих 128 мячей 20 Дзюба забил с 11-метровой отметки. По этому показателю Артем обошел Владимира Леонченко. Больше пенальти реализовали семь футболистов, а рекорд принадлежит Олегу Веретенникову, который наказал соперников за нарущения в штрафной площади 29 раз

Лидеры по забитым пенальти в чемпионатах России

Игрок

Клубы

Матчи

Пенальти

Голы с пенальти

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

38

29

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

27

26

Андрей Каряка

Кр.Советов, Сатурн, Динамо, Волга

313

34

26

Бибрас Натхо

Рубин, ЦСКА

205

29

25

Андрей Тихонов

Спартак, Кр.Советов, Химки

346

33

25

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

31

24

Альберт Догузов

Черноморец, Алания

197

27

22

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

351

26

20

Владимир Леонченко

Ростсельмаш, Локомотив, Уралмаш, Торпедо, Амкар

282

22

19

Валерий Есипов

Ротор, Сатурн

390

23

18

Михаил Осинов

Уралмаш, Ротор, Ростсельмаш

307

25

18

Оформив дубль в ворота «Динамо», Дзюба довел счет своих голов в матчах против бело-голубых в премьер-лиге до 13 и обогнал по этому показателю Дмитрия Лоськова (12). Чаще в истории чемпионатов России динамовцев огорчал только один игрок — экс-форвард питерцев и москвичей Александр Кержаков — 14 раз.

Лидеры по голам в ворота «Динамо» в чемпионате России

Игрок

Матчи

Голы

Ср.

Александр Кержаков

20

14

0,70

Артем Дзюба

27

13

0,48

Дмитрий Лоськов

31

12

0,39

Дмитрий Кириченко

28

11

0,39

Роман Павлюченко

19

7

0,37

(Денис Аль-Юсифи)

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