Дзюба штурмует рекорды Веретенникова и Кержакова: форвард уже третий в «Клубе 100»

В 18-м туре Тинькофф-РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Динамо» (3:1). В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба. Для него эти голы стали 189-м и 190-м в зачет «Клуба 100». В списке лучших бомбардиров отечественного футбола 32-летний форвард обошел Романа Павлюченко (189), выступающего за «Знамя» в ПФЛ, и вышел на третье место. Впереди только Олег Веретенников с 207 голами, и лидер Александр Кержаков, на счету которого 233 мяча.

Лидеры зачета «Клуба 100»

Игрок Клуб Ч-Т КБ СБ ЕК ИН Всего 1. Александр Кержаков завершил карьеру 139 19 30 30 15 233 2. Олег Веретенников завершил карьеру 143 27 0 17 20 207 3. Артем Дзюба Зенит 128 13 26 23 0 190 4. Роман Павлюченко Знамя 103 8 21 21 36 189 5. Сергей Родионов завершил карьеру 124 9 8 22 1 164 6. Александр Мостовой завершил карьеру 34 9 13 25 82 163 7. Андрей Аршавин завершил карьеру 57 6 17 26 52 158 8. Владимир Бесчастных завершил карьеру 60 9 26 7 52 154 9. Дмитрий Кириченко завершил карьеру 130 11 4 7 0 152 Дмитрий Лоськов завершил карьеру 120 13 2 17 0 152

Дзюба довел свой результативный счет в чемпионате России до 128 голов. От занимающего третье место в списке лучших снайперов турнира Дмитрия Кириченко нападающего «Зенита» теперь отделяет всего один точный удар, от Александра Кержакова — 11, от Олега Веретенникова — 15.

Лучшие бомбардиры чемпионатов России

Игрок Годы Матчи Голы 1. Олег Веретенников 1992-1999, 2001-2002 274 143 2. Александр Кержаков 2001-2006, 2008-2015, 2016/17 340 139 3. Дмитрий Кириченко 1998-2013 377 130 4. Артем Дзюба 2006-н.в. 351 128 5. Дмитрий Лоськов 1992-1993, 1995-2012, 2017 453 120 6. Роман Павлюченко 2008-2008, 2012-2017 309 104 7. Сергей Семак 1993-2004, 2006-2013 456 102 8. Андрей Тихонов 1992-2004, 2007-2008, 2011 346 98 9. Игорь Семшов 1996-2014 433 98 10. Валерий Есипов 1992-2007 390 88

Из своих 128 мячей 20 Дзюба забил с 11-метровой отметки. По этому показателю Артем обошел Владимира Леонченко. Больше пенальти реализовали семь футболистов, а рекорд принадлежит Олегу Веретенникову, который наказал соперников за нарущения в штрафной площади 29 раз

Лидеры по забитым пенальти в чемпионатах России

Игрок Клубы Матчи Пенальти Голы с пенальти Олег Веретенников Ротор, Сокол 274 38 29 Дмитрий Кириченко Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн 377 27 26 Андрей Каряка Кр.Советов, Сатурн, Динамо, Волга 313 34 26 Бибрас Натхо Рубин, ЦСКА 205 29 25 Андрей Тихонов Спартак, Кр.Советов, Химки 346 33 25 Дмитрий Лоськов Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн 453 31 24 Альберт Догузов Черноморец, Алания 197 27 22 Артем Дзюба Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал 351 26 20 Владимир Леонченко Ростсельмаш, Локомотив, Уралмаш, Торпедо, Амкар 282 22 19 Валерий Есипов Ротор, Сатурн 390 23 18 Михаил Осинов Уралмаш, Ротор, Ростсельмаш 307 25 18

Оформив дубль в ворота «Динамо», Дзюба довел счет своих голов в матчах против бело-голубых в премьер-лиге до 13 и обогнал по этому показателю Дмитрия Лоськова (12). Чаще в истории чемпионатов России динамовцев огорчал только один игрок — экс-форвард питерцев и москвичей Александр Кержаков — 14 раз.

Лидеры по голам в ворота «Динамо» в чемпионате России

Игрок Матчи Голы Ср. Александр Кержаков 20 14 0,70 Артем Дзюба 27 13 0,48 Дмитрий Лоськов 31 12 0,39 Дмитрий Кириченко 28 11 0,39 Роман Павлюченко 19 7 0,37

(Денис Аль-Юсифи)