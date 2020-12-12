Дзюба штурмует рекорды Веретенникова и Кержакова: форвард уже третий в «Клубе 100»
В 18-м туре Тинькофф-РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Динамо» (3:1). В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба. Для него эти голы стали 189-м и 190-м в зачет «Клуба 100». В списке лучших бомбардиров отечественного футбола 32-летний форвард обошел Романа Павлюченко (189), выступающего за «Знамя» в ПФЛ, и вышел на третье место. Впереди только Олег Веретенников с 207 голами, и лидер Александр Кержаков, на счету которого 233 мяча.
Лидеры зачета «Клуба 100»
|
Игрок
|
Клуб
|
Ч-Т
|
КБ
|
СБ
|
ЕК
|
ИН
|
Всего
|
1. Александр Кержаков
|
завершил карьеру
|
139
|
19
|
30
|
30
|
15
|
233
|
2. Олег Веретенников
|
завершил карьеру
|
143
|
27
|
0
|
17
|
20
|
207
|
3. Артем Дзюба
|
Зенит
|
128
|
13
|
26
|
23
|
0
|
190
|
4. Роман Павлюченко
|
Знамя
|
103
|
8
|
21
|
21
|
36
|
189
|
5. Сергей Родионов
|
завершил карьеру
|
124
|
9
|
8
|
22
|
1
|
164
|
6. Александр Мостовой
|
завершил карьеру
|
34
|
9
|
13
|
25
|
82
|
163
|
7. Андрей Аршавин
|
завершил карьеру
|
57
|
6
|
17
|
26
|
52
|
158
|
8. Владимир Бесчастных
|
завершил карьеру
|
60
|
9
|
26
|
7
|
52
|
154
|
9. Дмитрий Кириченко
|
завершил карьеру
|
130
|
11
|
4
|
7
|
0
|
152
|
Дмитрий Лоськов
|
завершил карьеру
|
120
|
13
|
2
|
17
|
0
|
152
Дзюба довел свой результативный счет в чемпионате России до 128 голов. От занимающего третье место в списке лучших снайперов турнира Дмитрия Кириченко нападающего «Зенита» теперь отделяет всего один точный удар, от Александра Кержакова — 11, от Олега Веретенникова — 15.
Лучшие бомбардиры чемпионатов России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
1. Олег Веретенников
|
1992-1999, 2001-2002
|
274
|
143
|
2. Александр Кержаков
|
2001-2006, 2008-2015, 2016/17
|
340
|
139
|
3. Дмитрий Кириченко
|
1998-2013
|
377
|
130
|
4. Артем Дзюба
|
2006-н.в.
|
351
|
128
|
5. Дмитрий Лоськов
|
1992-1993, 1995-2012, 2017
|
453
|
120
|
6. Роман Павлюченко
|
2008-2008, 2012-2017
|
309
|
104
|
7. Сергей Семак
|
1993-2004, 2006-2013
|
456
|
102
|
8. Андрей Тихонов
|
1992-2004, 2007-2008, 2011
|
346
|
98
|
9. Игорь Семшов
|
1996-2014
|
433
|
98
|
10. Валерий Есипов
|
1992-2007
|
390
|
88
Из своих 128 мячей 20 Дзюба забил с 11-метровой отметки. По этому показателю Артем обошел Владимира Леонченко. Больше пенальти реализовали семь футболистов, а рекорд принадлежит Олегу Веретенникову, который наказал соперников за нарущения в штрафной площади 29 раз
Лидеры по забитым пенальти в чемпионатах России
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Пенальти
|
Голы с пенальти
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
274
|
38
|
29
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
377
|
27
|
26
|
Андрей Каряка
|
Кр.Советов, Сатурн, Динамо, Волга
|
313
|
34
|
26
|
Бибрас Натхо
|
Рубин, ЦСКА
|
205
|
29
|
25
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Кр.Советов, Химки
|
346
|
33
|
25
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
31
|
24
|
Альберт Догузов
|
Черноморец, Алания
|
197
|
27
|
22
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
351
|
26
|
20
|
Владимир Леонченко
|
Ростсельмаш, Локомотив, Уралмаш, Торпедо, Амкар
|
282
|
22
|
19
|
Валерий Есипов
|
Ротор, Сатурн
|
390
|
23
|
18
|
Михаил Осинов
|
Уралмаш, Ротор, Ростсельмаш
|
307
|
25
|
18
Оформив дубль в ворота «Динамо», Дзюба довел счет своих голов в матчах против бело-голубых в премьер-лиге до 13 и обогнал по этому показателю Дмитрия Лоськова (12). Чаще в истории чемпионатов России динамовцев огорчал только один игрок — экс-форвард питерцев и москвичей Александр Кержаков — 14 раз.
Лидеры по голам в ворота «Динамо» в чемпионате России
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Александр Кержаков
|
20
|
14
|
0,70
|
Артем Дзюба
|
27
|
13
|
0,48
|
Дмитрий Лоськов
|
31
|
12
|
0,39
|
Дмитрий Кириченко
|
28
|
11
|
0,39
|
Роман Павлюченко
|
19
|
7
|
0,37
(Денис Аль-Юсифи)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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