Дзюба: «Сборная? Пока двоеточие поставлено»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

«Мы предполагали, что будет тяжелая игра. К этому готовились. Очень хорошая, сбалансированная команда у Самары.

Перекрыли все сзади, очень организовано откатывались. Для нас хорошо — лишняя закалка. Хороший победный дух вырабатывается. Это очень важно для команды. Поэтому идем дальше. Очень рады, что переломили ход матча», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

Также он ответил на вопрос относительно своего решения отказаться от вызова в сборную России на октябрьские матчи.

«Сборная? Пока двоеточие поставлено. Набираем форму пока», — добавил Дзюба.