Дзюба: «Сборная? Пока двоеточие поставлено»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).
«Мы предполагали, что будет тяжелая игра. К этому готовились. Очень хорошая, сбалансированная команда у Самары.
Перекрыли все сзади, очень организовано откатывались. Для нас хорошо — лишняя закалка. Хороший победный дух вырабатывается. Это очень важно для команды. Поэтому идем дальше. Очень рады, что переломили ход матча», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».
Также он ответил на вопрос относительно своего решения отказаться от вызова в сборную России на октябрьские матчи.
«Сборная? Пока двоеточие поставлено. Набираем форму пока», — добавил Дзюба.
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