Глушаков о возможном расширении РПЛ до 18 клубов: «Что-то нужно менять. Кубок и чемпионат приелись»

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном расширении чемпионата России до 18 клубов.

Эта инициатива обсуждалась на общем собрании клубов РПЛ, которое состоялось на этой неделе.

«Ситуация неоднозначная. У нас есть ряд городов, которые хотелось бы видеть в РПЛ, но они могут не подходить по бюджету. Если будут расширять Премьер-лигу, то могут вернуться к старой системе Кубка, иначе будет слишком много игр. Но, возможно, чем больше матчей, тем лучше и краше. Что-то нужно менять. Кубок и чемпионат приелись. Можно взять больше команд и расширить всю эту историю», — сказал Глушаков «СЭ».

В настоящее время в РПЛ выступают 16 клубов.