Карпин: «Понятно, что самый успешный российский тренер — Сергей Семак»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал самого успешного российского наставника.

«Понятно, что самый успешный — Сергей Семак. Мне кажется, что здесь двух мнений быть не может. За последние восемь лет — семь чемпионств. По-моему, однозначно. Я имею в виду из последних тренеров. До этого можно называть Олега Романцева, Валерия Газзаева, Юрия Семина», — цитирует Карпина ТАСС.

Семаку 50 лет. Он работает в «Зените» с 2018 года. Также в его карьере были «Уфа» и сборная России (работа в тренерском штабе).

Помимо семи титулов РПЛ, с «Зенитом» Семак дважды выиграл Кубок России и шесть раз — Суперкубок России.