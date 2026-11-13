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Фелипе Аугусто поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Трабзонспором»

Фелипе Аугусто поделился ожиданиями от матча с «Трабзонспором»: «Их сильная сторона — быстрые атаки»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто поделился ожиданиями от товарищеского матча против «Трабзонспора».

Встреча пройдет 15 ноября в Санкт-Петербурге.

«Мы надеемся, что получится хорошая игра. Конечно, я хочу увидеться со своими бывшими партнерами по команде, ведь я провел там прекрасное время. К сожалению, не все звездные футболисты «Трабзонспора» смогут приехать на воскресный матч, но это в любом случае очень сильная команда с хорошим подбором игроков. На мой взгляд, их сильная сторона — быстрые атаки, очень быстрое нападение. Я бы выделил именно это», — цитирует футболиста пресс-служба сине-бело-голубых.

22-летний бразилец выступал за «Трабзонспор» с 2025 по 2026 год. На его счету 40 матчей за турецкий клуб, в которых он забил 15 голов.

Источник: ФК «Зенит»
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Фелипе Аугусто
Футбол
ФК Зенит
ФК Трабзонспор
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1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
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