Фелипе Аугусто поделился ожиданиями от матча с «Трабзонспором»: «Их сильная сторона — быстрые атаки»

Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто поделился ожиданиями от товарищеского матча против «Трабзонспора».

Встреча пройдет 15 ноября в Санкт-Петербурге.

«Мы надеемся, что получится хорошая игра. Конечно, я хочу увидеться со своими бывшими партнерами по команде, ведь я провел там прекрасное время. К сожалению, не все звездные футболисты «Трабзонспора» смогут приехать на воскресный матч, но это в любом случае очень сильная команда с хорошим подбором игроков. На мой взгляд, их сильная сторона — быстрые атаки, очень быстрое нападение. Я бы выделил именно это», — цитирует футболиста пресс-служба сине-бело-голубых.

22-летний бразилец выступал за «Трабзонспор» с 2025 по 2026 год. На его счету 40 матчей за турецкий клуб, в которых он забил 15 голов.