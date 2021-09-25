Осинькин: «Дзюба превосходил наших футболистов, но нам надо уметь играть против любых соперников»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал итог матча 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:2).
— Надо привыкать к ритму РПЛ. Сперва мы забили гол, потом было несколько атак, которые нам позволили отодвинуть игру от ворот. «Зенит» атаковал качественно, разнообразно у него креативная группа атаки, с которой сложно играть, соперники могут меняться позициями. Это интересная команда, показывает интересный футбол. Нам пришлось отвечать вот таким образом. Во втором тайме стали менять игру, возросло количество атак. В конце было обидно, что мы не увезли отсюда очки.
— Отсутствие Бегича повлияло на результат?
— В таких играх, где у соперника играет самый физически мощный центральный нападающий нам не хватало роста. В ситуациях, когда пропустили и заработали пенальти. Это результат физической мощи. Дзюба превосходил наших футболистов, но нам надо уметь играть против любых футболистов. То, что не было Бегича... Мы должны были полноценно его заменить. Я не делаю никаких скидок, у нас был совершенно нормальный состав.
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