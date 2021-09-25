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Осинькин: «Дзюба превосходил наших футболистов, но нам надо уметь играть против любых соперников»

18:47
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал итог матча 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:2).

— Надо привыкать к ритму РПЛ. Сперва мы забили гол, потом было несколько атак, которые нам позволили отодвинуть игру от ворот. «Зенит» атаковал качественно, разнообразно у него креативная группа атаки, с которой сложно играть, соперники могут меняться позициями. Это интересная команда, показывает интересный футбол. Нам пришлось отвечать вот таким образом. Во втором тайме стали менять игру, возросло количество атак. В конце было обидно, что мы не увезли отсюда очки.

— Отсутствие Бегича повлияло на результат?

— В таких играх, где у соперника играет самый физически мощный центральный нападающий нам не хватало роста. В ситуациях, когда пропустили и заработали пенальти. Это результат физической мощи. Дзюба превосходил наших футболистов, но нам надо уметь играть против любых футболистов. То, что не было Бегича... Мы должны были полноценно его заменить. Я не делаю никаких скидок, у нас был совершенно нормальный состав.

Зенит — Крылья Советов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Челси 0
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Ф1 (0)

23%

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Гоша Чернов все материалы автора

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