Главный тренер «Зенита» Семак оценил волевую победу сборной России над Узбекистаном

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России против Узбекистана (3:2).

«Каждая игра сборной — новая история: иногда получаются хорошие матчи с точки зрения качества игры и результата. Из главных положительных моментов стоит выделить результат: после счета 2:0 они смогли отыграться и победить в гостях — это всегда непросто. С этой точки зрения ребята молодцы.

По поводу игровых связей, я думаю, лучше спросить у главного тренера этой команды — насколько он удовлетворен игроками, командной игрой. Конечно, я смотрел этот матч», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

12 ноября сборная России обыграла Узбекистан в Ташкенте со счетом 3:2, уступая по ходу встречи 0:2. Единственный представитель «Зенита» в национальной команде полузащитник Артем Карпукас остался в запасе.

15 ноября «Зенит» проведет товарищеский матч с «Трабзонспором» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:00 по московскому времени.