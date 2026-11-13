Семак выразил надежду, что полузащитник «Зенита» Вендел получит вызов в сборную Бразилии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об интересе к петербургскому клубу за рубежом и выразил надежду, что полузащитник Вендел получит вызов в сборную Бразилии.

«Сейчас и в Бразилии очень внимательно следят за нами, ведь там показывают все наши матчи. Многие бразильские болельщики могут смотреть наши игры. Думаю, отчасти с этим связано и то, что Дуглас Сантос вызывается в сборную Бразилии, а Луис Энрике и Педро находятся в расширенном списке. Надеюсь, и до Вендела очередь дойдет — игрок очень талантливый», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Специалист также рассказал о популярности «Зенита» в Китае, где будут транслировать предстоящую встречу с турецкой командой.

«Во время нашей поездки в Китай нашим клубом было подписано соглашение с несколькими платформами, которые показывают матчи в прямом эфире, показывают лучшие моменты игр. Для наших болельщиков в Китае, а их там много — мы сами смогли это ощутить и в отеле, и в аэропорту, и на стадионе — это здорово», — добавил Семак.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне бразилец провел восемь матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

15 ноября «Зенит» проведет товарищеский матч с турецким «Трабзонспором» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:00 по московскому времени.