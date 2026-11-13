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Семак выразил надежду, что полузащитник «Зенита» Вендел получит вызов в сборную Бразилии

Никита Давыдов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об интересе к петербургскому клубу за рубежом и выразил надежду, что полузащитник Вендел получит вызов в сборную Бразилии.

«Сейчас и в Бразилии очень внимательно следят за нами, ведь там показывают все наши матчи. Многие бразильские болельщики могут смотреть наши игры. Думаю, отчасти с этим связано и то, что Дуглас Сантос вызывается в сборную Бразилии, а Луис Энрике и Педро находятся в расширенном списке. Надеюсь, и до Вендела очередь дойдет — игрок очень талантливый», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Специалист также рассказал о популярности «Зенита» в Китае, где будут транслировать предстоящую встречу с турецкой командой.

«Во время нашей поездки в Китай нашим клубом было подписано соглашение с несколькими платформами, которые показывают матчи в прямом эфире, показывают лучшие моменты игр. Для наших болельщиков в Китае, а их там много — мы сами смогли это ощутить и в отеле, и в аэропорту, и на стадионе — это здорово», — добавил Семак.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне бразилец провел восемь матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

15 ноября «Зенит» проведет товарищеский матч с турецким «Трабзонспором» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Зенит»
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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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