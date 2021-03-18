Дзюба рассказал о поддержке игроков «Зенита» после незабитого пенальти в матче с ЦСКА

Форвард «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (3:2).

«Важнейшая победа, идем дальше. Безумно счастлив, что в таком непростом матче победили, считаю, что заслуженно, — сказал Дзюба на видео в Instagram. — Не засчитали чистейший гол Дугласа Сантоса, потрясающая игра Вендела, Кузяев умничка. Да вообще все ребята молодцы, все красавцы, хочу поздравить всех парней. Поддержали меня — я пенальти не забил, как вы все знаете. И я прошу всех этих злых недалеких людей, которые только и ждут, чтобы кто-то оступился, — молю, отпишитесь от меня. Не пишите всякие гадости, когда вы кого-то оскорбляете, злорадствуете. Зачем вы на меня подписаны? Зачем вы мне все это пишите? Но ладно, это ваш удел.

Парни меня поддержали, я перед ними извинился. Они так еще отреагировали: «Да перестань, все промахивались и будут промахиваться». Наверное, возьму небольшую академическую паузу с пенальти, а там посмотрим.

От трудностей мы никогда не отказывались, никогда не уходили, поэтому не дождетесь, ребятки. Меня это не сломает, не надломит, и я безумно счастлив, что ребята и все меня поддержали. В любом случае это футбол, все мы ошибаемся. Главное — как мы реагируем на это. Надо отдать должное Игорю Акинфееву, все-таки мастер своего дела.

Впереди сборная, очень интересный этап, надо сплотиться. Пожалуйста, давайте все будем добрее, терпимее друг к другу, хватит столько злости выливать. Я этого никогда не пойму и не приму. Не уподобляйтесь всяким людям, которые злые, обиженные на жизнь, на себя, не удовлетворенные кем-то. Все же мы падаем — кто-то сдается, кто-то нет. Но вставать надо с высоко поднятой головой.

Но мы победили. Так что вы, злые, не дождетесь. А добрые — вы крутые, всегда находите в темные времена светлые мгновения. Пожалуйста, перестаньте эту грязь. Всем улыбок и позитива».

Дзюба в матче с ЦСКА забил гол и сделал результативную передачу, а также не смог реализовать пенальти.

После 23 игр «Зенит» лидирует в таблице с 48 очками. ЦСКА идет третьим, на его счету 40 очков. Между ними расположился «Спартак» (41 очко), который проведет игру 23-го тура с «Уралом» 18 марта.