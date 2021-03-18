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Ахметов извинился за удаление в матче против «Зенита»

09:06
Ильзат Ахметов. Фото &quot;СЭ&quot;
Ильзат Ахметов. Фото &quot;СЭ&quot;
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал свое удаление в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:3).

«Хочу попросить извинения у команды, болельщиков за это ненужное удаление. Изначально я играл в мяч, и нога по инерции пошла в ногу соперника. Я не хотел нанести травму или очень грубо сыграть. Перед Далером еще раз извинюсь на сборе!» — написал Ахметов в сторис Instagram.

На 51-й минуте встречи Ахметов шипами ударил в икроножную мышцу Далера Кузяева, за что получил красную карточку.

После 23 игр «Зенит» лидирует в таблице с 48 очками. ЦСКА идет третьим, на его счету 40 очков. Между ними расположился «Спартак» (41 очко), который проведет игру 23-го тура с «Уралом» 18 марта.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




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