Семак — ЦСКА — 4:3, Гончаренко — «Зенит» — 1:8
В матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» со счетом 3:2 обыграл на выезде ЦСКА. Для главного тренера питерцев Сергея Семака эта победа стала четвертой в противостоянии с клубом, в составе которого он отыграл более 10 лет. 45-летний специалист впервые в карьере вышел на положительный баланс встреч с армейцами (+4=3-3, мячи 14-11), причиной чему стала всего одна потеря очков в пяти последних играх.
Матчи команд Сергея Семака против ЦСКА
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Клуб Семака
|
Тренер ЦСКА
|
Счет
|
15.03.2014
|
Чемпионат России
|
Химки
|
Зенит
|
Леонид Слуцкий
|
0:1
|
21.04.2017
|
Чемпионат России
|
Уфа
|
Уфа
|
Виктор Гончаренко
|
0:2
|
01.10.2017
|
Чемпионат России
|
Москва
|
Уфа
|
Виктор Гончаренко
|
0:0
|
15.04.2018
|
Чемпионат России
|
Уфа
|
Уфа
|
Виктор Гончаренко
|
1:1
|
11.11.2018
|
Чемпионат России
|
Москва
|
Зенит
|
Виктор Гончаренко
|
0:2
|
12.05.2019
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
Зенит
|
Виктор Гончаренко
|
3:1
|
02.11.2019
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
Зенит
|
Виктор Гончаренко
|
1:1
|
20.06.2020
|
Чемпионат России
|
Москва
|
Зенит
|
Виктор Гончаренко
|
4:0
|
19.08.2020
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
Зенит
|
Виктор Гончаренко
|
2:1
|
17.03.2021
|
Чемпионат России
|
Москва
|
Зенит
|
Виктор Гончаренко
|
3:2
Итого: +4=3-3, мячи 14-11.
А вот для главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко поражение оказалось восьмым в 15 играх против «Зенита». Впервые с сине-бело-голубыми белорусский специалист встретился в 2008 году в Лиге чемпионов. В том матче его БАТЭ отобрал у фаворита очки, но вот дальше у Гончаренко противостояние не заладилось. В 14 последующих играх его команды добыли всего одну победу (в ноябре 2018 года) при пяти ничьих.
Матчи команд Виктора Гончаренко против «Зенита»
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Клуб Гончаренко
|
Тренер «Зенита»
|
Счет
|
21.10.2008
|
Лига чемпионов
|
Санкт-Петербург
|
БАТЭ
|
Дик Адвокат
|
1:1
|
05.11.2008
|
Лига чемпионов
|
Минск
|
БАТЭ
|
Дик Адвокат
|
0:2
|
15.05.2014
|
Чемпионат России
|
Краснодар
|
Кубань
|
Андре Виллаш-Боаш
|
1:4
|
26.07.2015
|
Чемпионат России
|
Екатеринбург
|
Урал
|
Андре Виллаш-Боаш
|
1:4
|
06.08.2016
|
Чемпионат России
|
Уфа
|
Уфа
|
Мирча Луческу
|
0:0
|
30.11.2016
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
Уфа
|
Мирча Луческу
|
0:2
|
04.03.2017
|
Чемпионат России
|
Москва
|
ЦСКА
|
Мирча Луческу
|
0:0
|
22.10.2017
|
Чемпионат России
|
Москва
|
ЦСКА
|
Роберто Манчини
|
0:0
|
29.04.2018
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
ЦСКА
|
Роберто Манчини
|
0:0
|
11.11.2018
|
Чемпионат России
|
Москва
|
ЦСКА
|
Сергей Семак
|
2:0
|
12.05.2019
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
ЦСКА
|
Сергей Семак
|
1:3
|
02.11.2019
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
ЦСКА
|
Сергей Семак
|
1:1
|
20.06.2020
|
Чемпионат России
|
Москва
|
ЦСКА
|
Сергей Семак
|
0:4
|
19.08.2020
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
ЦСКА
|
Сергей Семак
|
1:2
|
17.03.2021
|
Чемпионат России
|
Москва
|
ЦСКА
|
Сергей Семак
|
2:3
Итого: +1=6-8, мячи 10-26.
Восемь поражений от «Зенита» — худший результат для Гончаренко. Семь раз его команды проиграли «Локомотиву», по четыре раза — двум «Динамо» — московскому и минскому, тульскому «Арсеналу», «Рубину» «Спартаку» и «Минску». Причем московских бело-голубых Гончаренко впервые победил только в этом сезоне — с десятой попытки.
Команды, которым Гончаренко проигрывал чаще всего
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Зенит
|
15
|
1
|
6
|
8
|
10-26
|
9
|
Локомотив
|
14
|
5
|
2
|
7
|
16-19
|
17
|
Динамо
|
10
|
1
|
5
|
4
|
10-13
|
5
|
Рубин
|
12
|
6
|
2
|
4
|
17-11
|
20
|
Спартак
|
12
|
6
|
2
|
4
|
20-16
|
20
|
Арсенал
|
11
|
7
|
0
|
4
|
23-8
|
21
|
Динамо Мн
|
16
|
8
|
4
|
4
|
24-17
|
28
|
Минск
|
19
|
13
|
2
|
4
|
32-16
|
41
(Кирилл Бурдаков)
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