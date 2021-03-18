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Семак — ЦСКА — 4:3, Гончаренко — «Зенит» — 1:8

01:55
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В матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» со счетом 3:2 обыграл на выезде ЦСКА. Для главного тренера питерцев Сергея Семака эта победа стала четвертой в противостоянии с клубом, в составе которого он отыграл более 10 лет. 45-летний специалист впервые в карьере вышел на положительный баланс встреч с армейцами (+4=3-3, мячи 14-11), причиной чему стала всего одна потеря очков в пяти последних играх.

Матчи команд Сергея Семака против ЦСКА

Дата

Турнир

Город

Клуб Семака

Тренер ЦСКА

Счет

15.03.2014

Чемпионат России

Химки

Зенит

Леонид Слуцкий

0:1

21.04.2017

Чемпионат России

Уфа

Уфа

Виктор Гончаренко

0:2

01.10.2017

Чемпионат России

Москва

Уфа

Виктор Гончаренко

0:0

15.04.2018

Чемпионат России

Уфа

Уфа

Виктор Гончаренко

1:1

11.11.2018

Чемпионат России

Москва

Зенит

Виктор Гончаренко

0:2

12.05.2019

Чемпионат России

Санкт-Петербург

Зенит

Виктор Гончаренко

3:1

02.11.2019

Чемпионат России

Санкт-Петербург

Зенит

Виктор Гончаренко

1:1

20.06.2020

Чемпионат России

Москва

Зенит

Виктор Гончаренко

4:0

19.08.2020

Чемпионат России

Санкт-Петербург

Зенит

Виктор Гончаренко

2:1

17.03.2021

Чемпионат России

Москва

Зенит

Виктор Гончаренко

3:2

Итого: +4=3-3, мячи 14-11.

А вот для главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко поражение оказалось восьмым в 15 играх против «Зенита». Впервые с сине-бело-голубыми белорусский специалист встретился в 2008 году в Лиге чемпионов. В том матче его БАТЭ отобрал у фаворита очки, но вот дальше у Гончаренко противостояние не заладилось. В 14 последующих играх его команды добыли всего одну победу (в ноябре 2018 года) при пяти ничьих.

Матчи команд Виктора Гончаренко против «Зенита»

Дата

Турнир

Город

Клуб Гончаренко

Тренер «Зенита»

Счет

21.10.2008

Лига чемпионов

Санкт-Петербург

БАТЭ

Дик Адвокат

1:1

05.11.2008

Лига чемпионов

Минск

БАТЭ

Дик Адвокат

0:2

15.05.2014

Чемпионат России

Краснодар

Кубань

Андре Виллаш-Боаш

1:4

26.07.2015

Чемпионат России

Екатеринбург

Урал

Андре Виллаш-Боаш

1:4

06.08.2016

Чемпионат России

Уфа

Уфа

Мирча Луческу

0:0

30.11.2016

Чемпионат России

Санкт-Петербург

Уфа

Мирча Луческу

0:2

04.03.2017

Чемпионат России

Москва

ЦСКА

Мирча Луческу

0:0

22.10.2017

Чемпионат России

Москва

ЦСКА

Роберто Манчини

0:0

29.04.2018

Чемпионат России

Санкт-Петербург

ЦСКА

Роберто Манчини

0:0

11.11.2018

Чемпионат России

Москва

ЦСКА

Сергей Семак

2:0

12.05.2019

Чемпионат России

Санкт-Петербург

ЦСКА

Сергей Семак

1:3

02.11.2019

Чемпионат России

Санкт-Петербург

ЦСКА

Сергей Семак

1:1

20.06.2020

Чемпионат России

Москва

ЦСКА

Сергей Семак

0:4

19.08.2020

Чемпионат России

Санкт-Петербург

ЦСКА

Сергей Семак

1:2

17.03.2021

Чемпионат России

Москва

ЦСКА

Сергей Семак

2:3

Итого: +1=6-8, мячи 10-26.

Восемь поражений от «Зенита» — худший результат для Гончаренко. Семь раз его команды проиграли «Локомотиву», по четыре раза — двум «Динамо» — московскому и минскому, тульскому «Арсеналу», «Рубину» «Спартаку» и «Минску». Причем московских бело-голубых Гончаренко впервые победил только в этом сезоне — с десятой попытки.

Команды, которым Гончаренко проигрывал чаще всего

Команда

И

В

Н

П

М

О

Зенит

15

1

6

8

10-26

9

Локомотив

14

5

2

7

16-19

17

Динамо

10

1

5

4

10-13

5

Рубин

12

6

2

4

17-11

20

Спартак

12

6

2

4

20-16

20

Арсенал

11

7

0

4

23-8

21

Динамо Мн

16

8

4

4

24-17

28

Минск

19

13

2

4

32-16

41

(Кирилл Бурдаков)

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