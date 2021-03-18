В матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» со счетом 3:2 обыграл на выезде ЦСКА. Для главного тренера питерцев Сергея Семака эта победа стала четвертой в противостоянии с клубом, в составе которого он отыграл более 10 лет. 45-летний специалист впервые в карьере вышел на положительный баланс встреч с армейцами (+4=3-3, мячи 14-11), причиной чему стала всего одна потеря очков в пяти последних играх.

Матчи команд Сергея Семака против ЦСКА

Дата Турнир Город Клуб Семака Тренер ЦСКА Счет 15.03.2014 Чемпионат России Химки Зенит Леонид Слуцкий 0:1 21.04.2017 Чемпионат России Уфа Уфа Виктор Гончаренко 0:2 01.10.2017 Чемпионат России Москва Уфа Виктор Гончаренко 0:0 15.04.2018 Чемпионат России Уфа Уфа Виктор Гончаренко 1:1 11.11.2018 Чемпионат России Москва Зенит Виктор Гончаренко 0:2 12.05.2019 Чемпионат России Санкт-Петербург Зенит Виктор Гончаренко 3:1 02.11.2019 Чемпионат России Санкт-Петербург Зенит Виктор Гончаренко 1:1 20.06.2020 Чемпионат России Москва Зенит Виктор Гончаренко 4:0 19.08.2020 Чемпионат России Санкт-Петербург Зенит Виктор Гончаренко 2:1 17.03.2021 Чемпионат России Москва Зенит Виктор Гончаренко 3:2

Итого: +4=3-3, мячи 14-11.

А вот для главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко поражение оказалось восьмым в 15 играх против «Зенита». Впервые с сине-бело-голубыми белорусский специалист встретился в 2008 году в Лиге чемпионов. В том матче его БАТЭ отобрал у фаворита очки, но вот дальше у Гончаренко противостояние не заладилось. В 14 последующих играх его команды добыли всего одну победу (в ноябре 2018 года) при пяти ничьих.

Матчи команд Виктора Гончаренко против «Зенита»

Дата Турнир Город Клуб Гончаренко Тренер «Зенита» Счет 21.10.2008 Лига чемпионов Санкт-Петербург БАТЭ Дик Адвокат 1:1 05.11.2008 Лига чемпионов Минск БАТЭ Дик Адвокат 0:2 15.05.2014 Чемпионат России Краснодар Кубань Андре Виллаш-Боаш 1:4 26.07.2015 Чемпионат России Екатеринбург Урал Андре Виллаш-Боаш 1:4 06.08.2016 Чемпионат России Уфа Уфа Мирча Луческу 0:0 30.11.2016 Чемпионат России Санкт-Петербург Уфа Мирча Луческу 0:2 04.03.2017 Чемпионат России Москва ЦСКА Мирча Луческу 0:0 22.10.2017 Чемпионат России Москва ЦСКА Роберто Манчини 0:0 29.04.2018 Чемпионат России Санкт-Петербург ЦСКА Роберто Манчини 0:0 11.11.2018 Чемпионат России Москва ЦСКА Сергей Семак 2:0 12.05.2019 Чемпионат России Санкт-Петербург ЦСКА Сергей Семак 1:3 02.11.2019 Чемпионат России Санкт-Петербург ЦСКА Сергей Семак 1:1 20.06.2020 Чемпионат России Москва ЦСКА Сергей Семак 0:4 19.08.2020 Чемпионат России Санкт-Петербург ЦСКА Сергей Семак 1:2 17.03.2021 Чемпионат России Москва ЦСКА Сергей Семак 2:3

Итого: +1=6-8, мячи 10-26.

Восемь поражений от «Зенита» — худший результат для Гончаренко. Семь раз его команды проиграли «Локомотиву», по четыре раза — двум «Динамо» — московскому и минскому, тульскому «Арсеналу», «Рубину» «Спартаку» и «Минску». Причем московских бело-голубых Гончаренко впервые победил только в этом сезоне — с десятой попытки.

Команды, которым Гончаренко проигрывал чаще всего

Команда И В Н П М О Зенит 15 1 6 8 10-26 9 Локомотив 14 5 2 7 16-19 17 Динамо 10 1 5 4 10-13 5 Рубин 12 6 2 4 17-11 20 Спартак 12 6 2 4 20-16 20 Арсенал 11 7 0 4 23-8 21 Динамо Мн 16 8 4 4 24-17 28 Минск 19 13 2 4 32-16 41

(Кирилл Бурдаков)