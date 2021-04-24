Дзюба рассказал, насколько «Зениту» важно оформить титул в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал комментарий после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (6:0).

«Насколько важно выиграть чемпионство именно в матче с «Локомотивом»? Очень важно. Во-первых, очень важно сделать это дома, потому что дома мы ни разу не становились чемпионами. Во-вторых, «Локомотив» сейчас на ходу, потрясающе смотрится команда. Пришел Пабло, с Чорлукой они — потрясающая центральная защита. Камано ожил после прихода Пабло — наверное, какие-то связи со времен «Бордо» остались. Крыховяк в порядке, Федя Смолов опасен.

Предстоит очень интересная игра, мы ждем ее с нетерпением, чтобы проверить, чего мы стоим. Сейчас у них будет одиннадцатая победа подряд, скорее всего, «Тамбов» они обыграют. Будет интересно — проверка для нас. Если дома сможем победить, то снимем любые разговоры. О другом мы не думаем.

На самом деле, из-за пандемии сезон получился скомканным, было много матчей, которые мы играли «на зубах». Наверное, из-за этого мне где-то немного не хватило. Если Сердар выиграет, я за него только порадуюсь. Попробую его догнать, сейчас будет матч с «Локомотивом», но в нем самое главное — победить. Если выиграем третье чемпионство, это будет самая высокая награда для нас всех", — цитирует Дзюбу официальный сайт клуба.

«Зенит» с 58 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. 2 мая команда Сергея Семака сыграет с «Локомотивом». В случае победы «Зенит» может стать досрочно чемпионом России.