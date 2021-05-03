Дзюба рассказал, почему у Дэдпула не было мечей

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после разгрома «Локомотива» (6:1) и рассказал про костюм супергероя Дэдпула, в который он оделся после игры.

— Давно хотел одеть костюм Дэдпула. Во второе чемпионство чего-то не рискнул, — приводит слова Дзюбы пресс-служба клуба. - В первое не до этого было, а вот третье — уже решил. И то были сомнения — надевать-не надевать. В итоге — надел. Жена забыла мечи, я ругался на нее. Но это хорошо, что она забыла. Потому что Барриос потом запрыгнул на меня и сломал мне полкостюма. Был бы меч, я бы...

— Какие-то личные цели на сезон остались?

— На Сутормина все ругаюсь. Седьмая голевая... Я бы догнал и Дугласа, и Нобоа. Вчера видел, что Нобоа догнал меня по гол+пас, поэтому пришлось отрываться. Пингвиненок, догоняй. Хотелось бы три раза подряд ассистентом стать. Получится ли — посмотрим. Что касается «Уфы», то тренер будет решать. Не думаю, что все поедут.