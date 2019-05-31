Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком чемпионата России

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал результаты опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит "СЭ". Форвард был признан лучшим игроком прошедшего чемпионата
– Признание футбольных коллег особенно приятно! Благодарю от всей души, – написал Дзюба в своем Инстаграме.
Нападающий "Зенита" одержал дебютную победу в голосовании коллег и прервал гегемонию Федора Смолова, становившегося первым трижды подряд.
Дзюба – лучший по версии футболистов! // За Дзюбу не проголосовал только "Локо" // Огромное интервью с Артемом Дзюбой. О золоте "Зенита", Кокорине, Федуне, Англии и Китае
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