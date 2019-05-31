12 мая. Санкт-Петербург. "Зенит" - ЦСКА - 3:1. Артем Дзюба с женой и детьми перед церемонией награждения золотыми медалями чемпионата России-2018/19. Фото "СЭ"

Артем Дзюба – король сезона. Форвард "Зенита" стал лучшим и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.

По результатам опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит "СЭ", лучшим игроком прошедшего чемпионата признан Артем Дзюба. Нападающий "Зенита" одержал дебютную победу в голосовании коллег и прервал гегемонию Федора Смолова, становившегося первым трижды подряд.

Дзюба принес "Зениту" пятую победу в опросе. До него почетное звание получали Андрей Аршавин (2006), Константин Зырянов (2007), Данни (2010) и Халк (2014/15). Столько же первых мест за 27 лет проведения конкурса получали игроки "Локомотива" и ЦСКА, больше – только спартаковцы (семь).

Капитан сборной России набрал 182 очка. Такого же результата для победы в голосовании хватало Дмитрию Сычеву в 2004 году. С меньшими баллами победу одерживали Федор Смолов (2017/18, 179 очков), Игорь Корнеев (1992, 169) и Игорь Акинфеев (2012/13, 86).

Занявший второе место партнер Дзюбы по атаке весеннего "Зенита" Сердар Азмун стал первым игроком, которому удалось попасть в итоговую тройку, сменив клуб по ходу чемпионата. Дуэт нападающих питерского клуба оформил первый "чемпионский дубль" в нашем голосовании с сезона-2008, когда первые два места заняли армейцы – Вагнер Лав и Юрий Жирков.

Тройку лидеров замкнул железнодорожник Антон Миранчук, всего на один балл опередивший Николу Влашича из ЦСКА. Одному из красно-зеленых близнецов для попадания в топ-3 (второго для футболистов "Локо" за последние 15 лет) хватило 58 очков. Единственным футболистом, входившим в тройку с более скромным результатом, остался Дмитрий Парфенов, набравший в 2000 году 42 балла.

Дзюба - лучший по версии футболистов. Фото "СЭ"

Дзюба также стал лучшим игроком чемпионата России сезона-2018/19 по оценкам "СЭ". Наивысший средний балл он продемонстрировал впервые. Причем такой высокой средней оценки в XXI веке не получал ни один футболист.

Дзюба - лучший по оценкам "СЭ". Фото "СЭ"

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