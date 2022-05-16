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Дзюба отказался от нового контракта с «Зенитом» из-за троекратного снижения зарплаты

Дзюба не согласился на троекратное снижение зарплаты в «Зените»
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не согласен на трехкратное понижение зарплаты по новому однолетнему контракту, который предлагает клуб из Санкт-Петербурга.

Как утверждает РИА «Новости», 33-летний форвард раздумывает о переходе в другой клуб РПЛ.

В июле 2020 года Дзюба подписал соглашение с «Зенитом» по схеме «2+1». В контракте была прописана опция автоматического продления.

В понедельник, 16 мая, появилась информация, что Дзюба может продолжить карьеру в «Фенербахче». Также в числе претендентов на нападающего называлась «Црвена Звезда».

Источник: rsport.ria.ru
Артем Дзюба
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