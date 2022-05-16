Дзюба отказался от нового контракта с «Зенитом» из-за троекратного снижения зарплаты
Дзюба не согласился на троекратное снижение зарплаты в «Зените»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не согласен на трехкратное понижение зарплаты по новому однолетнему контракту, который предлагает клуб из Санкт-Петербурга.
Как утверждает РИА «Новости», 33-летний форвард раздумывает о переходе в другой клуб РПЛ.
В июле 2020 года Дзюба подписал соглашение с «Зенитом» по схеме «2+1». В контракте была прописана опция автоматического продления.
В понедельник, 16 мая, появилась информация, что Дзюба может продолжить карьеру в «Фенербахче». Также в числе претендентов на нападающего называлась «Црвена Звезда».
Источник: rsport.ria.ru
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