Слуцкий будет раздавать бесплатные билеты на матч с «Уфой»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий будет раздавать бесплатные билеты на матч 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой».

Как сообщает пресс-служба клуба, также билеты можно будет получить из рук вратаря команды Юрия Дюпина и защитника Монтассара Тальби.

Мероприятие пройдет в среду, 18 мая, с 18:00 до 20:00 в фан-шопе «Рубина». Каждый пришедший сможет получить два билета, автограф и фото на память.

Матч «Рубин» — «Уфа» пройдет 21 мая, начало — в 17:00 по московскому времени.

Команда Слуцкого занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 29 очков. «Уфа» находится на 15-й позиции (27 очков).