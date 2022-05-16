Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:31

Слуцкий будет раздавать бесплатные билеты на матч с «Уфой»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий будет раздавать бесплатные билеты на матч 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой».

Как сообщает пресс-служба клуба, также билеты можно будет получить из рук вратаря команды Юрия Дюпина и защитника Монтассара Тальби.

Мероприятие пройдет в среду, 18 мая, с 18:00 до 20:00 в фан-шопе «Рубина». Каждый пришедший сможет получить два билета, автограф и фото на память.

Матч «Рубин» — «Уфа» пройдет 21 мая, начало — в 17:00 по московскому времени.

Команда Слуцкого занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 29 очков. «Уфа» находится на 15-й позиции (27 очков).

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-yuriy-dyupin-i-montassar-talbi-razdadut-bilety-v-fanshope
Юрий Дюпин
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Леонид Слуцкий
Монтассар Тальби
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бойкот Олимпиады-1984. Унижение американцев или глупость советских начальников?
Бобровский против Василевского, Панарин против Свечникова и его «кучки придурков». Русские разборки в четвертьфинале Кубка Стэнли-2022, расписание, прогнозы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба отказался от нового контракта с «Зенитом» из-за троекратного снижения зарплаты
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости