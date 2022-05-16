«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по поводу работы судей в матче с «Зенитом»
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу работы судей в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).
«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по поводу эпизода с пенальти и другим моментам матча с «Зенитом», — приводит слова Зеленова ТАСС.
«Спартак» идет десятым. в турнирной таблице РПЛ. У команды 38 очков. «Зенит» после победы набрал 65 очков и остался первым в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
Источник: https://tass.ru/sport/14637649
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|
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|
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|5
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|53
|
3
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|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
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|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
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|5
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|
6
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|9
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|45
|
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|13
|2
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|41
|
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|5
|12
|39-35
|41
|
9
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|10
|8
|11
|47-47
|38
|
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|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
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|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
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|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
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|5
|8
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|23
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|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
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|15
|1
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