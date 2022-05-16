«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по поводу работы судей в матче с «Зенитом»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу работы судей в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по поводу эпизода с пенальти и другим моментам матча с «Зенитом», — приводит слова Зеленова ТАСС.

«Спартак» идет десятым. в турнирной таблице РПЛ. У команды 38 очков. «Зенит» после победы набрал 65 очков и остался первым в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.