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Сегодня, 19:23

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по поводу работы судей в матче с «Зенитом»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу работы судей в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по поводу эпизода с пенальти и другим моментам матча с «Зенитом», — приводит слова Зеленова ТАСС.

«Спартак» идет десятым. в турнирной таблице РПЛ. У команды 38 очков. «Зенит» после победы набрал 65 очков и остался первым в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/14637649
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Зенит

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Краснодар

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Спартак

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