Дзюба: «Кержакову не по себе, что за две недели я побил сразу два его рекорда»
Форвард «Акрона» Артем Дзюба рассказал о сдержанной реакции Александра Кержакова на то, что он побил два его рекорда в российском футболе.
— Кержаков лукавит, когда говорит, что ему все равно, что я бью его рекорды, — приводит слова Дзюбы Sport24. — «Футбол — командная игра», «Главное, чтобы команда побеждала» — это все банальности. Недавно видел отрывок шоу, где Радимов рассказывал, как Кержаков расстроился, что не забил пятый гол в каком-то матче — пока все праздновали гол Влада с добивания, Саша сидел и бил кулаками о газон. Вот это и есть настоящий Александр Кержаков. Он всегда был голоден и хотел забивать. Поэтому я убежден: ему не по себе, что за две недели я побил сразу два его рекорда.
— После сборной-то Кержаков тебя поздравил? Он ведь был на матче.
— Мы разговаривали перед игрой, но после уже не увиделись. Но все нормально, ничего страшного. У нас с Сашей никогда не было дружеских отношений, но мы всегда приятельствовали — даже вместе обмывали рождение его сына. Я всегда относился к нему с уважением и теплотой. И отношусь. Поменялось ли у Саши что-то в отношении меня — не знаю.
— На старте твоей карьеры в сборной, Кержаков шутил над тобой из-за отсутствия голов. Тебя это реально тогда мотивировало пойти за его рекордом?
— Ну не прям мотивировало. Сама по себе Сашина шутка была топовой: «Пусть Дзюба сначала забьет больше Реброва и Лодыгина». Это же очень смешно! Чтобы как-то ответить, я сказал — мол, пусть Кержаков боится, я иду за ним. Тогда я даже не думал, что реально получится. Аппетит приходит во время еды.
19 марта 36-летний футболист забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom матче сборной России с Гренадой (5:0). Дзюба единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
14
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1