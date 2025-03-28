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28 марта 2025, 12:22

Семак — об офсайдных линиях в матче со «Спартаком»: «Система работает не на все 100»

Алексей Михайлов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об офсайдных линиях в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Что касается других моментов, мы не получили ответы по поводу ошибок-не ошибок с карточками. Что касается офсайдных линий, это говорит, что система работает не на все 100, так как работает система 3D, когда мы смотрим матчи европейских клубных турниров, там все четко и понятно, не возникает никогда никаких споров.

У меня вопрос такой же, опять же, те камеры, которые есть, телевизионная картинка. У меня сложилось впечатление, еще раз скажу свое мнение, что офсайд был по точке, еще раз, телевизионной картинки. У меня еще вопрос, почему никто не обращает внимания, по какой точке выставлена позиция нашего игрока. По черной перчатке? Так это перчатка Мартинса была. Вот этот момент, как выставляются точки, мы не услышали комментариев, от какой это точки, с какой камеры выставляли. Поэтому вопросы будут, потому что, как минимум, это очень спорный и очень важный момент матча. Но все споры остаются на уровне руководства клубов. Они защищают позицию клуба в том или ином вопросе. Наше дело — фокусироваться на подготовке к матчам, играть, тренироваться. И говорить об этих моментах только тогда, когда вы спрашиваете. Мы на них не обращаем внимания, уже давно забыли», — сказал Семак.

РФС показал отсутствие офсайда при голе Кристофера Мартинса в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»

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Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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