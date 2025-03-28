Семак: «У Ахметова микроповреждение, Васильев и Волков будут готовы играть через две-три недели»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 22-го тура РПЛ против «Рубина» рассказал о травмированных игроках команды.

«У Ильзата Ахметова небольшое микроповреждение. Васильев буквально вчера провел упражнения с командой. В течение недели-двух Васильев и Волков смогут тренироваться в общей группе. Надеюсь, оба будут готовы играть через две-три недели», — сказал Семак.

Матч «Зенит» — «Рубин» пройдет 30 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 мск.