Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ничьей бело-голубых с «Зенитом» (1:1) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.

«Закономерный исход матча. В первом тайме лучше выглядел «Зенит», а во втором — «Динамо». Не удивлен такому результату. Однако «Динамо» все равно сможет бороться за чемпионство вне зависимости от исхода сегодняшнего матча. Было понятно, что еще 12 игр впереди. Можно как потерять, так и набрать очки во второй половине сезона. После зимней паузы уже будем наблюдать битву за чемпионство», — сказал Новиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Экс-главный тренер московского «Динамо» также высказал предположение о том, какую позицию клубу нужно усиливать в зимнее трансферное окно.

«На мой взгляд, позиция нападающего определенно требует усиления. Тюкавин и Грулев пока нестабильны. А больше вариантов для усиления игры в нападении и нет. Ребята пока еще очень молоды. Они не могут показывать стабильную игру на протяжении всего сезона. Поэтому, если и бороться за чемпионство, нужно обязательно находить забивного нападающего, который будет делать разницу», — добавил Новиков.

«Динамо» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» располагается на первой строчке с 38 баллами.