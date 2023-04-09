Дзюба объяснил, почему он не пожал руку Семаку после матча «Локомотива» с «Зенитом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, почему не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура РПЛ. Встреча закончилась победой питерского клуба со счетом 2:1.

«Почему не пожал руку Семаку? Я его не видел», — сказал Дзюба.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.