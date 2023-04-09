Семак: «Игра достаточно сложно для нас началась, пропустили абсолютно необязательный гол»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива».

— Игра достаточно сложно для нас началась, пропустили абсолютно необязательный гол. Да и вообще первый тайм мы провели не очень, в отличие от второго, когда мы уже создавали моменты. Рады за Кассьерру, он уже давно заслужил гол своим отношением к делу, трудолюбием. Тяжелая победа, второй тайм провели с большим преимуществом. Поздравляю болельщиков с победой.

— С трибуны кажется, что команде тесно в чемпионате.

— Это вам так кажется исходя из того результата, который мы показываем в последние годы. Быть на вершине очень трудно, с точки зрения эмоционального состояния. Один костяк, другой костяк делает результат. Мы готовы доказывать в каждой игре, что мы — сильные соперники.

— Вы знали, что никогда не выигрывали в Черкизово у «Локомотива»?

— Да, сложно для нас складывались матчи. То удаления, то еще какие-то сложности по ходу игр.

— Очередную невнятную игру проводит Ренан, и он снова в старте.

— Не надо забывать, что ему 19 лет. Игра и ошибки — разные вещи. Ожидать того, что футболист сразу будет играть безошибочно — конечно, нет. Молодой игрок, линия обороны — он должен сделать определенное количество ошибок, чтобы понять игру. Можно вспомнить то же время адаптации Малкома и Вендела. Надеемся, что он будет играть более надежно. Есть ошибки, но вопросов к игре нет.

Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.