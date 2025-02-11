Дзюба назвал условие для нового контракта с «Акроном»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, при каком условии он может продлить контракт с тольяттинским клубом.
Действующее соглашение 36-летнего форварда рассчитано до конца июня этого года.
«Уже сейчас могу сказать с уверенностью: принципиальным моментом в истории с подписанием нового контракта будет вопрос, останется ли в команде Заур Эдуардович Тедеев», — цитирует Дзюбу matchtv.ru.
Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.
Ранее нападающий выступал за «Локомотив», турецкий «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Ростов», «Спартак» и «Томь».
Источник: matchtv.ru
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|17.09
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