Дзюба назвал условие для нового контракта с «Акроном»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, при каком условии он может продлить контракт с тольяттинским клубом.

Действующее соглашение 36-летнего форварда рассчитано до конца июня этого года.

«Уже сейчас могу сказать с уверенностью: принципиальным моментом в истории с подписанием нового контракта будет вопрос, останется ли в команде Заур Эдуардович Тедеев», — цитирует Дзюбу matchtv.ru.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Ранее нападающий выступал за «Локомотив», турецкий «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Ростов», «Спартак» и «Томь».