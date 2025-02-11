Агент Солари сообщил, что футболист подписал контракт со «Спартаком»

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в разговоре с «СЭ» подтвердил, что футболист подписал контракт со «Спартаком».

«Правда ли, что Солари подписал контракт со «Спартаком»? Да», — сказал Кипершмидт «СЭ».

11 февраля пресс-служба «Спартака» анонсировала трансфер — на сайте клуба появилось изображение футболки будущего новичка с седьмым номером.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с 2022 года. Он принял участие в 110 матчах, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.