Дзюба — о матче с махачкалинским «Динамо»: «Самая важная победа в этом сезоне для нас»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«Была потрясающая атмосфера. Была нервная игра, мы заслуженно победили. Самая важная победа в этом сезоне для нас. Думаю, это 99,9 процентов гарантия, что «Акрон» останется в РПЛ», — цитирует футболиста matchtv.ru.

36-летний форвард забил единственный гол в игре на 74-й минуте.

«Акрон» набрал 32 очка поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре тольяттинцы 11 мая примут на своем поле «Ахмат».