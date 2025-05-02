Источник: «Локомотив» предложил 300 тысяч евро за защитника молодежной сборной Мали Камара
«Локомотив» заинтересован в защитнике марроканского клуба «Ренессанс Земамра», сообщает AfricaFoot.
Железнодорожники предложили за 23-летнего малийца 300 тысяч евро. Самому игроку предложен контракт с зарплатой 150 тысяч евро в год. Переговоры между клубами продолжаются. Ранее «Ренессанс Земамра» отклонило предложения «Бастии» и «Ризеспора».
Контракт Камара с клубом истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро. В этом сезоне он забил 1 гол в 17 матчах за клуб.
За молодежную сборную Мали Камара провел два матча.
