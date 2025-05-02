Футбол
2 мая, 21:50

Источник: «Локомотив» предложил 300 тысяч евро за защитника молодежной сборной Мали Камара

Руслан Минаев

«Локомотив» заинтересован в защитнике марроканского клуба «Ренессанс Земамра», сообщает AfricaFoot.

Железнодорожники предложили за 23-летнего малийца 300 тысяч евро. Самому игроку предложен контракт с зарплатой 150 тысяч евро в год. Переговоры между клубами продолжаются. Ранее «Ренессанс Земамра» отклонило предложения «Бастии» и «Ризеспора».

Контракт Камара с клубом истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро. В этом сезоне он забил 1 гол в 17 матчах за клуб.

За молодежную сборную Мали Камара провел два матча.

Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Менеджеры ЛОКО всегда ставили личную выгоду и распил бабла госкомпании на 1 место, а спорт на 2-3 место. Иначе как объяснить: Увольнение Сёмина Работу Смородской Увольнение Николича Назначение за миллионы Рангника и компании Провалы во всех сферах Скажу вам честно, ЛОКО никогда не станет чемпионом и конкурентом Зениту, ЦСКА и Спартаку. Потому, что ворьё в РЖД не удалось и не удастся победить никому и никогда. Только расстрел ворья менджеров РЖД исправит ситуацию.

    03.05.2025

  • руслан магомедов

    Вот зачем вы их везете в РПЛ???? оно будет сезон всираиваться, но не встроится. Это же шлак.!!!!!!!

    03.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Вот это усиление, молодая звездочка. Надо костьми лечь, но организовать переход

    03.05.2025

  • Очень ценный игрок.

    03.05.2025

  • hovawart645

    Тут даже комментировать нечего. Если это правда, конечно.

    03.05.2025

  • валерон

    Вся проблема локо в галактионове, уволить нельзя оставить.

    03.05.2025

  • m_16

    Хова, выходи, начинай обличать!

    03.05.2025

  • shpasic

    этот комар - малирийный!

    03.05.2025

  • Derbist

    На своих воспитанниках бюджеты не попилишь

    02.05.2025

  • Андрей Недобрый

    Похоже и перед Галактионовым замаячил призрак Лички с "30 годами без трофея "..

    02.05.2025

  • hant64

    За комара, 300 тысяч? Да их бесплатно в Москве летают тучи:slight_smile:

    02.05.2025

  • D D

    локомотив на праздники поехал в секонд хенд

    02.05.2025

    • Дзюба — о матче с махачкалинским «Динамо»: «Самая важная победа в этом сезоне для нас»

    Агент Сафонов об Умярове: «По его манере игры ему мог бы подойти немецкий или итальянский чемпионаты»
