Источник: «Локомотив» предложил 300 тысяч евро за защитника молодежной сборной Мали Камара

«Локомотив» заинтересован в защитнике марроканского клуба «Ренессанс Земамра», сообщает AfricaFoot.

Железнодорожники предложили за 23-летнего малийца 300 тысяч евро. Самому игроку предложен контракт с зарплатой 150 тысяч евро в год. Переговоры между клубами продолжаются. Ранее «Ренессанс Земамра» отклонило предложения «Бастии» и «Ризеспора».

Контракт Камара с клубом истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро. В этом сезоне он забил 1 гол в 17 матчах за клуб.

За молодежную сборную Мали Камара провел два матча.