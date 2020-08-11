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Дзюба набрал 100 очков и обогнал Халка

19:46
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Артем Дзюба открыл счет в матче 1-го тура РПЛ против «Ротора», забив 55-й гол за «Зенит» в чемпионатах России. Капитан сборной России сравнялся в списке снайперов питерского клуба с партнером по атаке в сезоне-2015/16 Халком. Больше за сине-бело-голубых отличались только Андрей Аршавин и Александр Кержаков.

Кроме того, Артем отпраздновал своеобразный юбилей, приняв участие в сотой голевой атаке «Зенита» в премьер-лиге. Дзюба обошел Халка, остановившегося на 99 очках и поднялся на четвертое место в истории клуба. Выше Артема располагаются те же Кержаков и Аршавин, а также португалец Данни. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры «Зенита» по системе «гол+пас» в чемпионатах России

Игрок

Сезоны

Матчи

Очки

Александр Кержаков

2001-2006, 2010-2015, 2016/17

289

173 (120+53)

Андрей Аршавин

2008-2008, 2011/12, 2013-2015

283

160 (57+103)

Данни

2008-2017

173

118 (52+66)

Артем Дзюба

2015-н.в.

127

100 (55+45)

Халк

2012-2016

97

99 (55+44)

Константин Зырянов

2007-2014

201

69 (30+39)

Александр Спивак

2000-2006

145

57 (33+24)

Олег Шатов

2013-2020

139

57 (23+34)

Игорь Денисов

2002-2013

254

52 (23+29)

Роман Широков

2008-2013

130

47 (29+18)

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