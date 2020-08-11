Дзюба набрал 100 очков и обогнал Халка

Артем Дзюба открыл счет в матче 1-го тура РПЛ против «Ротора», забив 55-й гол за «Зенит» в чемпионатах России. Капитан сборной России сравнялся в списке снайперов питерского клуба с партнером по атаке в сезоне-2015/16 Халком. Больше за сине-бело-голубых отличались только Андрей Аршавин и Александр Кержаков.

Кроме того, Артем отпраздновал своеобразный юбилей, приняв участие в сотой голевой атаке «Зенита» в премьер-лиге. Дзюба обошел Халка, остановившегося на 99 очках и поднялся на четвертое место в истории клуба. Выше Артема располагаются те же Кержаков и Аршавин, а также португалец Данни. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры «Зенита» по системе «гол+пас» в чемпионатах России