Дзюба набрал 100 очков и обогнал Халка
Артем Дзюба открыл счет в матче 1-го тура РПЛ против «Ротора», забив 55-й гол за «Зенит» в чемпионатах России. Капитан сборной России сравнялся в списке снайперов питерского клуба с партнером по атаке в сезоне-2015/16 Халком. Больше за сине-бело-голубых отличались только Андрей Аршавин и Александр Кержаков.
Кроме того, Артем отпраздновал своеобразный юбилей, приняв участие в сотой голевой атаке «Зенита» в премьер-лиге. Дзюба обошел Халка, остановившегося на 99 очках и поднялся на четвертое место в истории клуба. Выше Артема располагаются те же Кержаков и Аршавин, а также португалец Данни. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры «Зенита» по системе «гол+пас» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Сезоны
|
Матчи
|
Очки
|
Александр Кержаков
|
2001-2006, 2010-2015, 2016/17
|
289
|
173 (120+53)
|
Андрей Аршавин
|
2008-2008, 2011/12, 2013-2015
|
283
|
160 (57+103)
|
Данни
|
2008-2017
|
173
|
118 (52+66)
|
Артем Дзюба
|
2015-н.в.
|
127
|
100 (55+45)
|
Халк
|
2012-2016
|
97
|
99 (55+44)
|
Константин Зырянов
|
2007-2014
|
201
|
69 (30+39)
|
Александр Спивак
|
2000-2006
|
145
|
57 (33+24)
|
Олег Шатов
|
2013-2020
|
139
|
57 (23+34)
|
Игорь Денисов
|
2002-2013
|
254
|
52 (23+29)
|
Роман Широков
|
2008-2013
|
130
|
47 (29+18)