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Сегодня, 08:23

Дзюба извинился перед болельщиками за свою игру в матче против «Зенита»

Мария Гусева
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в социальной сети прокомментировал поражение в матче 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

— Хотел бы извиниться за свою игру. Состояние было с моей стороны не очень. Может, как-то перегорел даже. Вроде, внутренне спокоен был, наверное, в голове там было какое-то состояние. Хотелось, чтобы команда победила. Может даже, чересчур сильно хотел. Наверное, сегодня была очень интересная игра. К сожалению, мы проиграли. Сейчас прям так тошно, противно на душе, но надо через это пройти. Искренне верю, что у нашей команды есть характер. Есть все для того, чтобы в будущем быть сильнее. Пусть проиграли сегодня, но мы с высоко поднятой головой. Из этого поражения сделаем огромные выводы. Мы уже на данный момент конкурентоспособны и играем на равных с чемпионом страны. Надеюсь, уже в следующем сезоне эти молодые ребята станут более зрелыми, сильными и у них будет все хорошо. Это огромный урок для нас, особенно для меня. Потому что надо поспокойнее. Ты думаешь, что все должно получаться, но на самом деле в жизни бывает такое, что даже стоит проиграть однажды, оступиться сильно и получить такую хорошую пощечину, оплеуху. Это даже может стать большим импульсом в твоей жизни, карьере, — сказал Дзюба.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

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Максим Глушенков

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И К Ж
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Максим Ненахов

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