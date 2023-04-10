Орлов — о голе Глушенкова «Зениту»: «Там был фол на Венделе»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о матче 22-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:2).

— «Локомотив» хорошо начал этот матч, прессинговал, забил довольно быстрый гол. С одной стороны, оплошность Вендела, но с другой — мне показалось, что Глушенков все-таки фолил. То есть я бы поспорил с решением Кукуяна. Обоюдная борьба? Ну а как быть с рукой игрока «Локомотива», которой он подтолкнул бразильца? Ну не знаю, не знаю...

До перерыва «Локо» играл на равных, а во втором тайме инициативу перехватили гости. Центр поля уже был под контролем команды Семака. Питерцы создали больше голевых моментов. Результат закономерен. Самое приятное для сине-бело-голубых то, что победа волевая, да еще и в Москве. Очевидно, что «химия» в коллективе великолепная. Вы же видели, как выскочил на поле радостный Барриос после второго гола. Все поздравили Кассьерру, которого в последнее время часто критиковали специалисты. Но Семак раз за разом давал ему шансы. Не ставил на нем крест. Колумбиец в итоге принес победу. «Зенит» несется к очередным золотым медалям, остановить его все сложнее и сложнее, — сказал Орлов.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.

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