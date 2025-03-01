В «Зените» объяснили, почему Энрике пропустит матч против ЦСКА: «Мышечное повреждение»

В «Зените» объяснили, почему Энрике пропустит матч против ЦСК

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» объяснил отсутствие нападающего Луиса Энрике в заявке команды на матч 19-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Мышечное повреждение в финале Зимнего Кубка не устранено до конца», — сказал Медведев «СЭ».

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.