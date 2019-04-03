"Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование в адрес Глушакова

"Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 21-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:3). Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц. Также Григорьянц сообщил, что КДК не стал рассматривать эпизод с нецензурными выражениями со стороны президента "Ахмата" Магомеда Даудова, заявив, что это входит в компетенцию Комитета по этике.



– Болельщики "Ахмата" бросали бутылки с водой на футбольное поле и беговую дорожку, за это клуб получил штраф в 20 тысяч рублей. Также фанаты грозненцев выкрикивали оскорбительные выражения в адрес судьи, за это "Ахмат" оштрафован на 10 тысяч рублей. За использование средства оповещения с целью поддержки команды "Ахмат" получила штраф в размере 10 тысяч рублей. Болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения в адрес Дениса Глушакова, за это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – После матча президент "Ахмата" Магомед Даудов в нецензурной форме выражал несогласие с действиями судейской бригады. Рассмотрение этого эпизода входит в компетенцию Комитета по этике РФС. (Иван Торопцев)