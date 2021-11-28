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Джордан Ларссон — о призе «Золотой кабан»: «Прошлый сезон в «Спартаке» — лучший в карьере. Этот сложнее»

21:05
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Форвард «Спартака» Джордан Ларссон высказался после получения «Золотого кабана» — приза лучшему игроку прошлого сезона по версии болельщиков клуба.

— Прошлый сезон удался всему «Спартаку» и мне лично. Могу сказать, что это был лучший период в моей карьере. Были и голы, и результативные передачи. А главное — команда добивалась побед. Очень рад награде и благодарен болельщикам. Этот сезон складывается сложнее, но он еще продолжается, — цитирует шведа сайт красно-белых.

— Мы второй раз подряд обыграли «Наполи». Как сохранить такой же настрой в Уфе?

— Победа над таким соперником подарила потрясающие чувства. И хотя я почти не играл в этом матче, но счастлив за ребят, за болельщиков, за клуб.

Все верно, теперь нужно продолжить в том же духе в Уфе. Забыть о «Наполи», успокоиться, вернуться на землю и как следует постараться, потому что нас ждет сложная игра, — отметил швед.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
2-й тайм

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Зенит 1
2-й тайм

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 2
Динамо 3
Матч завершен

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-11-28-zolotoy_kaban_dlya_larssona_i_naputstviye_ot_fanatov_po-shvedski/

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Иван Шитик все материалы автора

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