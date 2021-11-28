Джордан Ларссон — о призе «Золотой кабан»: «Прошлый сезон в «Спартаке» — лучший в карьере. Этот сложнее»
Форвард «Спартака» Джордан Ларссон высказался после получения «Золотого кабана» — приза лучшему игроку прошлого сезона по версии болельщиков клуба.
— Прошлый сезон удался всему «Спартаку» и мне лично. Могу сказать, что это был лучший период в моей карьере. Были и голы, и результативные передачи. А главное — команда добивалась побед. Очень рад награде и благодарен болельщикам. Этот сезон складывается сложнее, но он еще продолжается, — цитирует шведа сайт красно-белых.
— Мы второй раз подряд обыграли «Наполи». Как сохранить такой же настрой в Уфе?
— Победа над таким соперником подарила потрясающие чувства. И хотя я почти не играл в этом матче, но счастлив за ребят, за болельщиков, за клуб.
Все верно, теперь нужно продолжить в том же духе в Уфе. Забыть о «Наполи», успокоиться, вернуться на землю и как следует постараться, потому что нас ждет сложная игра, — отметил швед.
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Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-11-28-zolotoy_kaban_dlya_larssona_i_naputstviye_ot_fanatov_po-shvedski/
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