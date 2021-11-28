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Пресняков: «Спартак» — это середняк. Команда не может играть с позиции силы ни с кем!»

21:00
Футболисты «Спартака». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Спартака». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков поделился своими ожиданиями от матча красно-белых против «Уфы» в рамках 16-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я ожидаю победы над «Уфой». Конечно, сложно переключаться с «Наполи». Нужно и силы беречь вроде бы. Дай Бог, чтобы они не берегли. А там футболисты восстановятся. Все равно надо надеяться на успех. В чемпионате особо не получается. Хотя бы вот пусть побеждают на международной арене, учитывая, что у наших команд в целом не все хорошо. «Спартак» хотя бы в этом смысле может гордиться. Будем честны, с «Наполи» элемент везения в обеих играх сыграл не последнюю роль. А в чемпионате страны удачи уже не хватает. С «Краснодаром», например, игра была хорошая. Не повезло, но и на победу не наиграли. Были обоюдные шансы. Но все же судил молодой арбитр, еще незаматерелый. Он ошибался больше в пользу «Спартака». Могли бы хотя бы вничью сыграть», — сказал Пресняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Пресняков также поделился своим мнением по поводу оставшихся матчей команды в чемпионате страны.

«Пока «Спартак» — середняк, как бы это ни было горько говорить. Играть с позиции силы против соперников не получается ни с кем, будь то «Урал» или «Нижний Новгород». Тем не менее, в игре с «Уфой» может быть какое-то воодушевление. Я на это надеюсь. Самым хорошим результатом в оставшихся матчах были бы победы над «Уфой» и «Ахматом», а также ничья с «Сочи», потому что это очень сильная команда, как ни крути», — добавил Пресняков.

Матч «Уфа» — «Спартак» состоится 29 ноября. Начало в 17.00 мск.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
2-й тайм

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Зенит 1
2-й тайм

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 2
Динамо 3
Матч завершен

П2

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