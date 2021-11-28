Пресняков: «Спартак» — это середняк. Команда не может играть с позиции силы ни с кем!»
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков поделился своими ожиданиями от матча красно-белых против «Уфы» в рамках 16-го тура Тинькофф РПЛ.
«Я ожидаю победы над «Уфой». Конечно, сложно переключаться с «Наполи». Нужно и силы беречь вроде бы. Дай Бог, чтобы они не берегли. А там футболисты восстановятся. Все равно надо надеяться на успех. В чемпионате особо не получается. Хотя бы вот пусть побеждают на международной арене, учитывая, что у наших команд в целом не все хорошо. «Спартак» хотя бы в этом смысле может гордиться. Будем честны, с «Наполи» элемент везения в обеих играх сыграл не последнюю роль. А в чемпионате страны удачи уже не хватает. С «Краснодаром», например, игра была хорошая. Не повезло, но и на победу не наиграли. Были обоюдные шансы. Но все же судил молодой арбитр, еще незаматерелый. Он ошибался больше в пользу «Спартака». Могли бы хотя бы вничью сыграть», — сказал Пресняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
Пресняков также поделился своим мнением по поводу оставшихся матчей команды в чемпионате страны.
«Пока «Спартак» — середняк, как бы это ни было горько говорить. Играть с позиции силы против соперников не получается ни с кем, будь то «Урал» или «Нижний Новгород». Тем не менее, в игре с «Уфой» может быть какое-то воодушевление. Я на это надеюсь. Самым хорошим результатом в оставшихся матчах были бы победы над «Уфой» и «Ахматом», а также ничья с «Сочи», потому что это очень сильная команда, как ни крути», — добавил Пресняков.
Матч «Уфа» — «Спартак» состоится 29 ноября. Начало в 17.00 мск.
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