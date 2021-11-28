ЦСКА — «Зенит»: следовало ли наказать гостей 11-метровым?
На 62-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Зенит» арбитр Сергей Карасев принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых.
В том эпизоде в штрафной площади гостей мяч после прострела Бактиера Зайнутдинова попал к Деяну Ловрену, а затем через мгновение от ноги Ловрена с расстояния в считанные сантиметры — в руку Дмитрию Чистякову, упавшему на газон. Это нельзя считать основанием для пенальти.
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