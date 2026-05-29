Кордоба о Дуране: «Приехав сюда, можно убедиться, насколько сложно играть в РПЛ»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» высказался о выступлении форварда Джона Дурана в «Зените».

— В окончательном списке сборной не оказалось Джона Дурана. Это топ-игрок?

— Когда я его видел в сборной, то сразу обратил внимание на его отличные данные. Да и в «Астон Вилле» он был очень хорош...

— Почему он тогда не заиграл в «Зените»?

— У меня нет ответа.

— Все в России подумали, что он просто ленился.

— Возможно, дело в стереотипах или ожиданиях от российского футбола, которые в итоге не оправдались. Приехав сюда, можно убедиться, насколько сложно играть в РПЛ.

В начале 2026 года форвард перешел в «Зенит» на правах аренды из «Аль-Насра». Арендное соглашение рассчитано до 30 июня. В российской команде нападающий провел девять матчей и забил два гола.

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