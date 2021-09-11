Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после завершения матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (3:1).

— Выдохнули после победы?

— Да.

— За счет чего удалось добиться победы сегодня?

— За счет командных действий. Давление? У всех было волнение, для всех важная победа.

— Что со здоровьем?

— Есть небольшое повреждение, не более того. В целом, все нормально.

— Какое настроение сейчас в «Спартаке»?

— Конечно, после победы настроение хорошее. Все очень рады, что сегодня победили, но не стоит обольщаться. Впереди тяжелые игры, тяжелый график.

— Перед Лигой Европы какое настроение?

— Настроение хорошее, подходим к турниру, который все очень ждут.

— Почему так долго не выходили? Говорят, что была встреча с Леонидом Арнольдовичем.

— Делали процедуры. И Саша Соболев тоже. Мы теперь профессионально относимся к делу. Да, с Леонидом Арнольдовичем тоже говорили. Хорошо пообщались, это не секрет.

— О чем?

— Вам все сказать? Поздоровались и начали общение.

(Антон Иванов)