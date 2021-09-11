Джикия — о матче «Спартака» с «Химками»: «Рады, что победили, но не стоит обольщаться»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после завершения матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (3:1).
— Выдохнули после победы?
— Да.
— За счет чего удалось добиться победы сегодня?
— За счет командных действий. Давление? У всех было волнение, для всех важная победа.
— Что со здоровьем?
— Есть небольшое повреждение, не более того. В целом, все нормально.
— Какое настроение сейчас в «Спартаке»?
— Конечно, после победы настроение хорошее. Все очень рады, что сегодня победили, но не стоит обольщаться. Впереди тяжелые игры, тяжелый график.
— Перед Лигой Европы какое настроение?
— Настроение хорошее, подходим к турниру, который все очень ждут.
— Почему так долго не выходили? Говорят, что была встреча с Леонидом Арнольдовичем.
— Делали процедуры. И Саша Соболев тоже. Мы теперь профессионально относимся к делу. Да, с Леонидом Арнольдовичем тоже говорили. Хорошо пообщались, это не секрет.
— О чем?
— Вам все сказать? Поздоровались и начали общение.
(Антон Иванов)
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