«Удалили еще до матча». «Химки» оправдались за твит про «Спартак»
В Twitter «Химок» ответили на недавний пост «Спартака».
После победы в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ в Twitter красно-белых сравнили «Химки» с сериалом «Деревня дураков».
В московском клубе остались крайне недовольным превью к матчу, которое сделали в подмосковной команде. Постер был представлен в стиле популярного телесериала «Санта-Барбара», а главные актеры «играют» Руя Виторию и Зарему Салихову.
«Удалили еще до матча», — признали свою ошибку в «Химках».
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